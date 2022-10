Nordea efterforskes for medvirken til skattesvindel

Nordea kan drages til ansvar for omfattende og systematisk skatteunddragelse gennem bankens filial i Luxembourg.

Det mener Skattestyrelsen, der har fremsat et krav om 146 millioner kroner. Det skriver Ekstra Bladet, der har fået adgang til et udkast til en stævning mod banken.

Over for mediet bekræfter Nordea, at der er fremsat et krav mod banken, og at den efterforskes af National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

Ifølge Nordea er banken "i en tæt og konstruktiv dialog om at finde en løsning på sagen".

- Vi ønsker at bidrage til, at den danske stat får den korrekte skatteindbetaling, skriver Anders Holkmann Olsen, der er chefjurist i Nordea Danmark, til mediet.

Sagen udspringer af myndighedernes undersøgelse af danskere, der har været involveret i skattely-sagen ved navn Panama Papers. Her undersøgte man, hvorvidt formuer var gemt væk fra danske skattemyndigheder.

Nordea offentliggjorde selv en undersøgelse i 2016, hvor man afviste at have medvirket til skattesnyd.

De danske myndigheder mener dog, at banken har medvirket til skattesnyd, og at den har haft en rolle i en sag, hvor danske myndigheder via Nordea Luxembourg-filialen er blevet snydt for et stort millionbeløb.

Nordea skal være blevet præsenteret for stævningen i november sidste år. Ifølge Ekstra Bladet har der siden været forhandlinger mellem banken og Skattestyrelsen.

Det skal også være sidste år, at NSK er blevet bedt af danske myndigheder om at gå ind i sagen.

I udkastet beskrives det, at "banken har i relation til benyttelsen af Panama-selskaberne fungeret som en bagmand, der har udbudt, tilbudt og faciliteret muligheden for skatteunddragelse for skatteydere – og gjort dette så nemt som overhovedet muligt for pågældende."

Nordea lukkede sine bankforretninger i Luxembourg i 2017. Bankens selskab i landet er desuden under afvikling.

Banken har ikke ønsket at gå videre ind i sagen over for Ekstra Bladet. Det samme gælder for Skattestyrelsen.

/ritzau/