Nordea fjerner negative renter for at have penge i banken

Efter Nationalbankens renteændring torsdag, fjerner Nordea negative renter for at have penge i banken.

Kort efter Nationalbankens renteændring torsdag fjerner Nordea negative renter på at have penge i banken. Det skriver Nordea i en pressemeddelelse.

Torsdag hævede Nationalbanken renten med 0,75 procent. Stigningen svarer til den, som Den Europæiske Centralbank også har vedtaget.

Fremover vil opsparings- og pensionskonti blive forrentet med 0,75 procent for beløb over 100.000 kroner og 0,40 procent for beløb under.

Børne- og boligopsparinger vil have en rente på 0,75 procent.

På almindelige konti som eksempelvis en lønkonto, vil renten være 0,0 procent.

Også Nordeas erhvervskunder vil få en rente på 0,0 procent, mens prisen for at låne penge stiger med 0,75 procent for dem.