Nordea overtager Danske Banks norske privatkunder

Nordea køber Danske Banks norske kundeforretning, der ved udgangen af sidste år omfattede 285.000 kunder.

Det oplyser Nordea i en børsmeddelelse onsdag.

- Vi er meget glade for at kunne annoncere dette opkøb, som er et vigtigt skridt i at eksekvere vores nordiske strategi, siger Frank Vang-Jensen, administrerende direktør i Nordea, i meddelelsen.

- Det kommer til at udvide vores Personal Banking-forretning i Norge betydeligt, lyder det videre.

I juni meldte Danske Bank ud, at den forlader privatkundemarkedet i Norge.

Det sker, fordi banken i stedet vil fokusere på erhvervskunder og institutionelle kunder i landet, lød det.

Privatkundeforretningen i Norge udgør udlån for cirka 144 milliarder kroner og indlån for omkring 37 milliarder kroner, skriver flere medier.

Danske Bank skriver desuden, at salget af privatkunder vil frigøre 5,5 milliarder kroner i kapital.

Det vil styrke kapitalgrundlaget og øger potentialet for udlodning af udbytte til aktionærerne, lyder det ifølge de to fra banken.

Danske Bank har besluttet sig for at sælge sine norske privatkunder, fordi banken vurderer, at det vil kræve "betydelige investeringer at styrke bankens markedsposition og øge lønsomheden i privatkundeforretningen i Norge".

- Som vi beskriver i vores nye strategi, vil beslutningen om ikke længere at drive en privatkundeforretning i Norge give os mulighed for at styrke vores indsats i andre kundesegmenter og på andre markeder, sagde administrerende direktør Carsten Egeriis i juni.

Banken vil fortsat have fokus på sine privatkunder i Danmark, Finland og Sverige.

Salget forventes at blive endeligt gennemført i løbet af årets sidste kvartal, oplyser Danske Bank i en pressemeddelelse.

/ritzau/