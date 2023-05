Nordea sætter inddrivelse af gæld i bero efter fund af mulige fejl

Nordea har besluttet at sætte en gældsinddrivelse i bero for størstedelen af aktive gældssager, der har været igennem bankens system for inddrivelse af gæld fra 2010 til april 2023.

Banken forventer, at det kan omfatte 20.000 sager.

Det oplyser banken på sin hjemmeside torsdag. Beslutningen skyldes fund af det, som banken kalder yderligere, potentielle fejlkilder.

Fejlene har ifølge banken formentlig betydet, at der er indgivet forkerte oplysninger om gældens størrelse til domstolene.

Nordea Danmark igangsatte i efteråret 2020 en gennemgang af sit gældsinddrivelsessystem, der håndterer kundesager, hvor gælden er blevet misligholdt.

Det skete blandt andet på baggrund af en forespørgsel til en række banker igangsat af Finanstilsynet, skriver banken.

I forbindelse med gennemgangen blev der identificeret flere sager, der kunne være påvirket af forskellige fejltyper.

Ud over de oprindelige fire fejlkilder, som Nordea har behandlet siden 2020, har banken på nuværende tidspunkt identificeret syv yderligere fejlkilder og fire nye potentielle fejlkilder, der kræver yderligere analyse.

Det fremgår ikke præcis, hvad fejlkilder er.

Nogle af disse fejlkilder har ikke betydning for restgælden, mens andre kræver yderligere analyse af, hvorvidt de har påvirket kundesagerne i forhold til for eksempel overopkrævning eller forkert restgæld.

Det kan betyde, at de afsluttede sager skal genberegnes.

- Undervejs i undersøgelserne af sagerne for de oprindelige fejlkilder er Nordea blevet opmærksom på andre potentielle fejlkilder.

- Den øgede kompleksitet og usikkerhed betyder, at Nordea har besluttet at sætte gældsinddrivelsen midlertidigt i bero for størstedelen af de nuværende aktive sager, mens arbejdet med at analysere de yderligere fejlkilder pågår, skriver Nordea.

Nordea afventer en potentiel sektorproces for, hvordan tidligere fejlbehæftede gældssager kan håndteres i de enkelte skifteretter.

Fejlene har sandsynligvis også betydet forkert indberetning til Skattestyrelsen.

De aktive gældssager, der viser sig at have været fejlbehæftede, vil blive rettet, så skatteindberetningen bliver korrekt fremadrettet, skriver Nordea.

- For afsluttede gældssager har Nordea måtte meddele Skattestyrelsen, at banken ikke kan genberegne sagerne og rapportere fuldstændig korrekte oplysninger.

- Det skyldes, at der er foretaget en række antagelser i beregningerne til gunst for kunderne, lyder det.

