Nordea sætter nye mål efter pæn 2021-fremgang

Nordea ser klare tegn på fremgang efter et 2021, der har været knap så hårdt ramt af corona som frygtet.

Efter et 2020, der var præget af corona, er der fremgang at spore i Nordeas regnskab for 2021, der er offentliggjort torsdag.

Banken har sidste år leveret et driftsresultat på 4,936 milliarder euro (knap 37 milliarder kroner), svarende til en fremgang på hele 67 procent sammenlignet med det forrige regnskabsår.

Det er blandt andet et resultat af et stærkt fjerde kvartal, hvor overskuddet landede på lige over en milliard euro.

Det er knap 300 millioner euro mere end banken opnåede i samme periode sidste år og endnu bedre, end analytikerne forventede.

- Vi håbede alle, at vi kunne lægge covid-19 bag os i 2021, men desværre fortsætte pandemien og den tilhørende usikkerhed.

- Alt i alt har 2021 dog været opmuntrende med mange positive tegn i økonomien og samfundet, siger topchef Frank Vang-Jensen i en kommentar til regnskabet.

Han indstiller sammen med den øvrige ledelse til, at banken udlodder 70 procent af årets nettoresultat til aktionærerne. Det svarer til 0,69 euro pr. aktie.

Regnskabstallene er så gode, at Nordea allerede med det nye regnskab indfriede de mål, som man sætte sig for at nå i 2022.

Derfor har banken nu nye målsætninger klar, der efter planen skal indfris i 2025.

En af de nye målsætninger er, at omkostningsprocenten - altså forholdet mellem udgifter og indtægter - skal ned på mellem 45 og 47 procent. Det hidtidige mål har heddet 50 procent.

Omkostningsprocenten var 57,5 i 2019 og 54,8 i 2020, men sidste år lykkedes det at få den helt ned på 47 procent.

Samtidig stiler banken nu efter at forrente egenkapitalen med mere end 13 procent. I den forrige strategiplan var målet at nå over 10.

Alt i alt meget ambitiøse målsætninger, mener Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet.

- Nordea vil, hvis de kan levere på målsætningerne, placere sig helt i den liga, hvor de selv mener de hører hjemme: Sammen med de svenske banker, som er nordiske mestre i egenkapitalforrentning, skriver han i en kommentar.

Detaljerne i de nye målsætninger vil blive offentliggjort 17. februar, når banken holder kapitalmarkedsdag med deltagelse af analytikere, investorer og presse.

/ritzau/