Nordic Waste-ejer donerer 50 millioner til borgere i Ølst

USTC-koncernen, der ejer en stor del af det konkursbegærede selskab Nordic Waste, donerer som lovet 50 millioner til borgere i Ølst.

Det skriver koncernen i en pressemeddelelse torsdag.

I januar lød det fra koncernen, at den havde en intention om at etablere en klimafond med et særskilt formål om at donere 50 millioner til borgerne.

Ølst Borgerforening og USTC har nu i fællesskab fundet en model for, hvordan millionerne skal doneres.

Donationen sker til en nyoprettet støtteforening under Ølst Borgerforening, som vil beslutte, hvordan millionerne bedst kommer til gavn for borgerne i den lille by nær Randers.

Formand for borgerforeningen Jan K. Jensen siger i pressemeddelelsen, at den nye støtteforening kommer til at have en stor betydning for borgerne.

- Der har indtil nu været lidt handling og konkret hjælp, men med udsigten til en donation på dette niveau er der nu lys i horisonten, siger han i meddelelsen.

Bestyrelsen i borgerforeningen skal dog mødes til en generalforsamling for at forberede det videre arbejde, før at USTC endeligt frigiver millionerne, skriver koncernen.

USTC-koncernen er ejet af Torben Østergaard Nielsen og hans to døtre Nina Østergaard Borris og Mia Østergaard Rechnitzer.

- Jordskreddet i Ølst har berørt mange borgere, som har stået i en rigtig svær situation de seneste måneder. Derfor er jeg glad for, at vi i USTC nu har mulighed for at gøre en reel forskel for de mennesker, lyder det fra Nina Østergaard Borris, der også er direktør i koncernen.

Nordic Waste gik konkurs 22. januar i år, efter at et jordskred på den ejendom ved Randers, hvor selskabet drev sin forretning fra, truede med at begrave den nærliggende landsby Ølst og ødelægge dyrelivet i Alling Å.

