Nordic Waste om jordskred: Vi stak ikke af fra arbejdet

Affaldsvirksomheden Nordic Waste mener ikke, at selskabet stak halen mellem benene og lagde ansvaret fra sig, da et jordskred ved Randers 19. december truede med at forurene den nærliggende Alling Å efter en regnfuld periode.

Selskabet, der har forholdt sig tavs igennem sagen, har fredag udsendt en pressemeddelelse, hvor den kalder jordskreddet "en uforudsigelig tragedie".

Og Nordic Waste hævder, at man har taget de mulige skridt og i så vidt muligt omfang deltaget i arbejdet med at stoppe jordskreddet og forhindre den forurenede jord i at sprede sig.

Virksomheden hævder at have brugt et tocifret millionbeløb i december på at sikre pladsen og forhindre jordskreddet i at sprede sig.

Og fordi der er grænser for, hvad man som privat virksomhed må og kan, overlod man styringen af oprydningsarbejdet til Randers Kommune, da jordskreddet for alvor tog fat.

- Vi har derfor ikke en opfattelse af, at vi stak af fra arbejdet med et minuts varsel eller kastede håndklædet i ringen, som det har fremgået af medierne, lyder det i pressemeddelelsen.

Nordic Waste pointerer, at selskabet aldrig har modtaget et påbud, der gjorde klart, hvordan virksomheden skulle bidrage, da kommunen overtog kommandoen med oprydningsarbejdet.

Nordic Waste forholder sig i pressemeddelelsen ikke direkte til det økonomiske ansvar i sagen.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi fra Nordic Waste rækker hånden frem og ønsker at deltage i enhver konstruktiv løsning af denne ulykkelige situation, hedder det.

Miljøminister Magnus Heunicke (S) skal senere fredag mødes med Folketingets miljøordførere for at diskutere sagen.

Han har sagt, at Nordic Waste kan vente sig at få påbud om blandt andet at stille en økonomisk garanti for, at man kan dække omkostningerne i forbindelse med oprydningen.

Det er både miljøministeren og Randers Kommunes opfattelse, at det er Nordic Waste, der skal betale regningen for oprydningen.

/ritzau/