Nordjylland ramt af mange uheld på de glatte veje

De glatte veje førte onsdag morgen til mange færdselsuheld i det nordjyske, hvor der har været flere uheld på E45-motorvejen.

- Vi har hele morgenen haft rigtigt mange glatføreuheld, siger vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at der har været uheld ved Fårup, Støvring og Skørping-området.

- Der har været et enkelt, hvor en person er kommet lettere til skade, men ellers er det udelukkende materielle skader. Men det giver rigtig mange trafikale udfordringer, siger vagtchefen.

Ved Handest skete et uheld onsdag morgen, hvor en lastbil satte sig på tværs, og den skulle fjernes. Ved Brønderslev kørte en grisetransport galt. Den havde dog ingen grise med sig.

Vagtchefen kommer med et godt råd til bilisterne.

- Bilisterne skal køre hjemmefra i god tid. Selv om vejene ser pænt ryddede ud, er de glatte, siger Mads Hessellund.

I Midt- og Vestsjællands politikreds melder man også om glatte veje. Her var der et uheld på Skovvejen ved Jyderup, hvor to lastbiler endte på tværs af vejen og derfor blokerede for vejen.

Lastbilerne er fjernet igen, og ingen kom til skade, oplyser politiets kommunikationsmedarbejder Martin Bjerregaard.

Nordsjællands Politi har fået melding om "en god håndfuld" uheld rundt omkring i kredsen, fortæller kommunikationsmedarbejder Henriette Døssing. Ingen er kommet til skade.

Flere politikredse er mindre hårdt ramt af vejret og har haft en rolig morgen. Det gælder blandt andet i København, hvor vagtchefen melder, at trafikken har trillet langsommere end normalt, men uden uheld.

/ritzau/