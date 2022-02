Nordjyllands Politi har fået 1500 henvendelser i Mia-sagen

Nordjyllands Politi har fået omkring 1500 henvendelser fra borgere i sagen om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser lederen af efterforskningen i sagen, vicepolitiinspektør Frank Olsen, til Nordjyske.dk

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg og blev fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Efterfølgende indledte politiet en storstilet efterforskning, der førte til, at to 36-årige mænd blev anholdt og sigtet for at have dræbt den unge kvinde.

En af dem blev varetægtsfængslet i fire uger, mens den anden blev løsladt.

- Vi håber at kunne klarlægge hans rolle ret hurtigt, for der er en barsk folkedomstol omkring ham, siger Frank Olsen siger Nordjyske.dk.

Ifølge avisen er politiet ved at have et overblik over hændelsesforløbet. Frank Olsen ønsker dog ikke at komme nærmere ind på forløbet af hensyn til efterforskningen.

Mia Skadhauge Stevn blev sidst set i live tidligt om morgenen søndag den 6. februar, da hun satte sig ind i en mørk bil.

/ritzau/