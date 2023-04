Nordjyllandsværket står frem efter politianmeldelse

Det er selskabet Nordjyllandsværket, som er blevet anmeldt til Bagmandspolitiet for insiderhandel.

Det oplyser Aalborg Forsyning, der ejer Nordjyllandsværket, i en pressemeddelelse.

Forsyningstilsynet oplyste tidligere onsdag, at en elproducent var blevet anmeldt for overtrædelse af den EU-forordning, som regulerer handel med el på det internationale marked.

Selskabet havde ikke oplyst om manglende kapacitet. Det havde ifølge tilsynet betydning for elprisen - den blev lavere - og samtidig købte selskabet selv el på markedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forsyningstilsynet gik med henvisning til tavshedspligten ikke i detaljer med sagen, og det blev ikke nævnt, hvilket selskab der var tale om.

Men nu har selskabets ejer selv meldt sig på banen.

- Der er tale om en menneskelig fejl, som er sket i en situation, hvor Nordjyllandsværket skulle genetablere produktionen under gentagne udfald på turbinen, siger Jesper Høstgaard-Jensen, teknisk direktør i Aalborg Forsyning, i en pressemeddelelse.

- Det er ærgerligt, og det beklager vi meget. Men vi mener ikke, at det har påvirket markedet, lyder det fra Høstgaard-Jensen.

Episoden med turbineudfald indtraf i december 2018.

Ifølge Aalborg Forsyning gav Nordjyllandsværket elmarkedet besked om, at værket var utilgængeligt og ikke kunne levere el.

Artiklen fortsætter under annoncen

Men i beskeden var det ikke noteret, at den ledige kapacitet var 0 megawatt. Det skyldtes ifølge Aalborg forsyning en menneskelig fejl.

Aalborg Forsyning oplyser, at man har samarbejdet tæt med Forsyningstilsynet, og at man vil gøre det samme med politiet.

Derudover har man iværksat tiltag for at undgå lignende fejl i fremtiden.

- For at sikre at noget lignende ikke sker igen, har vi umiddelbart efter episoden i 2018 øget vores opmærksomhed på dette område og iværksat yderligere træning i håndteringen af retningslinjerne, siger Jesper Høstgaard-Jensen.

/ritzau/