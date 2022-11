Nordjysk mediehus skal spare og tilbyder alle fratrædelse

Sparekniven skal svinges i Det Nordjyske Mediehus, der skal finde 18 millioner kroner inden længe. Derfor er alle medarbejdere blevet tilbudt en frivillig fratrædelse.

Det oplyser administrerende direktør Morten Vinther Jensen over for mediet MediaWatch.

- Det drejer sig om at modvirke de meget hurtige og abrupte omkostningsstigninger, så vi ikke kommer forkert ind i 2023. Det betyder, at vi skal spare 18 millioner kroner, siger han til MediaWatch.

Det Nordjyske Mediehus står blandt andet bag avisen Nordjyske Stiftstidende samt radiostationen ANR.

Ifølge selskabets årsregnskab for 2021 var der sidste år i gennemsnit 597 personer ansat. Morten Vinther Jensen vil over for MediaWatch ikke præcisere, hvor mange medarbejdere, der skal opsiges, eller fra hvilke afdelinger.

Sjællandske Medier stod for nylig i en lignende situation, hvor alle medarbejdere blev tilbudt en frivillig fratrædelse, skriver fagbladet Journalisten. Her endte 11 medarbejdere med at stoppe.

/ritzau/