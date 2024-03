Nordjysk tøjfirma fortsætter vækst og lander rekordomsætning

Den nordjyske tøjvirksomhed Shaping New Tomorrow forsatte væksten i regnskabsåret 2022/2023.

Her øgede virksomheden sin omsætning med 25 millioner kroner fra omkring 400 millioner kroner året før.

Det skriver Shaping New Tomorrow i en pressemeddelelse i forbindelse med sit årsregnskab.

Dermed lander tøjfirmaet endnu en rekordomsætning. Virksomheden oplyser ikke sin nøjagtige omsætning.

Men selv om omsætningen er steget, er resultatet gået tilbage. På bundlinjen havde tøjfirmaet i 2022/2023 19,1 millioner kroner efter skat. Året før endte resultatet på 24,9 millioner kroner.

Det skyldes blandt andet højere udgifter på virksomhedens produktion, som ligger i Portugal, siger Shaping New Tomorrows administrerende direktør, Kasper Ulrich.

- Selv om vores omkostninger på stort set alle områder har været stigende, så har vi valgt at bevare og udvikle vores produktion i Portugal og den stabile forsyningskæde, vi har skabt, siger han i pressemeddelelsen.

- Det er et strategisk valg i forhold til at fastholde den kvalitet, vi er kendt for, som koster lidt, hvilket også ses i vores årsresultat, lyder det videre.

Shaping New Tomorrow blev særligt kendt blandt den danske befolkning, da de tre iværksættere bag firmaet deltog i DR-programmet "Løvens Hule" i 2018.

/ritzau/