Nordmand sælger københavnsk hotel for 600 millioner kroner

Den norske rigmand Petter Stordalen har solgt Comfort Hotel på Vesterbro i København til amerikanske Starwood Capital.

Det siger Stordalen til Finansavisen.no.

- Dette er en af Europas største hotelaftaler i 2021. Vi vil fortsætte med at drive Comfort Hotel på Vesterbro, men har solgt hotelejendommen til Starwood Capital, siger Stordalen.

Den amerikanske investeringsfond Starwood Capital har købt hotellet for 607 millioner danske kroner.

Petter Stordalen er blandt andet kendt for at stå bag Nordic Choice Hotels, der er en af de største hotelkoncerner i Norden.

Han er også kendt for at have været med til at redde Spies og de andre skandinaviske dele fra den konkursramte rejsekoncern Thomas Cook.

Aktiviteterne inden for rejse- og hotelbranchen har været hårdt ramt under coronapandemien, hvor færre generelt har rejst udenlands og sovet på hotel.

Med salget af Comfort Hotel sidder Stordalen med en gæld på cirka en halv milliard norske kroner. Det svarer til omkring 361 millioner danske kroner.

Stordalen siger til Finansavisen, at det tidligt i pandemien blev besluttet, at ejendomme skulle sælges, så hans virksomheder kunne komme sikkert gennem den økonomiske krise og samtidig investere.

I januar solgte rigmanden luksushotellet Skt. Petri i København for omkring 1,5 milliarder norske kroner, der i dansk valuta svarer til lidt over en milliard kroner. Også her var køberen Starwood Capital.

/ritzau/NTB