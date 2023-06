Nordsjællands Politi henter ny direktør fra Rigspolitiets ledelse

Politidirektør i Rigspolitiet Lykke Sørensen udnævnes per 1. august som ny politidirektør i Nordsjællands Politi.

Det skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Lykke Sørensen har været politidirektør siden 1. august 2020.

Før det var hun direktør i Center for Straffuldbyrdelse i Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hun har også tidligere været afdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Under tiden i ministeriet fik Lykke Sørensen en disciplinær advarsel i sagen om tidligere integrations- og udlændingeminister Inger Støjbergs ulovlige instruks.

Baggrunden var, at Inger Støjberg i 2016 gav en instruks om, at asylpar, hvor den ene part var mindreårig, skulle adskilles - også selv om der ikke havde fundet en konkret og individuel vurdering sted.

En advarsel er den mildeste af de disciplinære straffe, som en tjenestemand kan få for at have begået en tjenesteforseelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

57-årige Lykke Sørensen siger i pressemeddelelsen, at hun glæder sig til at blive en del af Nordsjællands Politi.

- Jeg ser frem til for første gang at være en del af øverste ledelse i en politikreds og medvirke til at løse vores opgaver helt tæt på borgerne, udtaler hun.

Rigspolitichef Thorkild Fogde takker Lykke Sørensen for at have "ydet en meget stor indsats i reformen af Rigspolitiet" og kalder hende for en "meget kompetent og handlekraftig leder".

/ritzau/