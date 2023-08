Norlys dropper Stofa-navnet efter 45 år

Særligt i det jyske har navnet Stofa i mange år været synonymt med tv-signaler og bredbåndsforbindelser, men det er snart historie.

Norlys-koncernen, der ejer Stofa, har besluttet at udfase navnet fra midten af september.

Fremover vil selskabets produkter blive markedsført under Norlys-navnet i stedet, fortæller Sune Nabe Frederiksen, der er direktør for Norlys' digitale forretning.

- Da Norlys-koncernen blev skabt i 2020 var det med en ambition om at samle hele forretningen under ét stærkt brand. Vi har bevæget os i den retning skridt for skridt de seneste år, og nu er vi klar til at satse fuldt ud på Norlys-brandet, også når det kommer til internet og tv, siger han i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under annoncen

Stofas historie rækker helt tilbage til 1959, hvor Anton Petersen grundlagde selskabet, der med udgangspunkt i Horsens tilbød antenneløsninger til bolig- og grundejerforeninger.

Stofa-navnet - der er en forkortelse for Store Fællesantenneanlæg - blev dog først taget i brug i 1978.

Stofa blev solgt til energiselskabet SE i 2012, og i 2019 fusionerede SE med Eniig og blev til Norlys.

/ritzau/