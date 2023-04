Norlys holder ansattes bonusser tæt til kroppen

Det kommer tilsyneladende ikke offentligheden ved, hvor meget de ansatte i Norlys har fået i bonus efter energikoncernens rekordår i 2022.

Ifølge Norlys-direktør Niels Duedahl er der dog tale om en "næsten" flad udvikling i forhold til året før.

Det siger han, efter at koncernen fredag har fremlagt sit årsregnskab. Sidste år ottedoblede man sit overskud til 4,2 milliarder kroner.

- Hvis man korrigerer for antallet af ansatte, er der næsten en flad udvikling i udbetalingen af bonusser i forhold til tidligere, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

De ansatte i Norlys-koncernen har alle en bonus med et loft. På den måde sikrer man, at det ikke stikker af, lyder budskabet.

Spørgsmål: Hvor meget er der konkret blevet udbetalt efter 2022 i forhold til året før?

- Jeg kan ikke sætte et konkret tal på. Vi offentliggøre ikke vores bonusser, lyder det.

Direktøren forstår godt dilemmaet i, at folk har haft svært ved at betale deres energiregninger det forgangne år, og at bonustemaet på samme tid eksisterer i energibranchen.

- Det er klart, at der skal være balance, og at der skal være en rimelighed i udbetalingen af bonusser til ansatte.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Men for os er bonusser en del af ansættelsesvilkårene, så vi har en kontraktlig forpligtelse, siger han.

Diskussionen om bonusser til ansatte i energiselskaber er opstået, efter at mediet Finans begyndte at afdække en række sager om bonusser på trecifrede millionbeløb i branchen.

Det fik energihandelsselskabet Energi Danmark, der er ejet af energiselskaberne Andel og NRGI, til at opsige tre medarbejdere, som netop stod til tårnhøje bonusser.

Norlys-koncernen havde også selv en lille gruppe ansatte i et datterselskab med bonusordninger uden loft. Det fik man i det tidlige efterår sat en stopper for, fortæller Niels Duedahl.

/ritzau/