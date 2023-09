Norsk mediekoncern køber op i kriseramte Viaplay

Den norske mediekoncern Schibsted har købt en større portion aktier i det kriseramte Viaplay Group.

Mediekoncernen ejer nu 10,1 procent af Viaplay svarende til otte millioner aktier.

Det skriver Schibsted i en børsmeddelelse.

- Schibsted har en lang historie med at investere i virksomheder tæt på vores kerne, der kan nyde godt af vores styrke, og med at gribe muligheder, der opstår i mere usikre tider. Vores investering i Viaplay er et eksempel på det, siger Kristin Skogen Lund, topchef i Schibsted, i meddelelsen.

Viaplay-aktien er steget efter nyheden fra Schibsted.

Også den franske tv-koncern Canal+ har købt stort ind af aktier i Viaplay. I juli meddelte Canal+, at den har købt 12 procent af Viaplay Group.

I juli offentliggjorde Viaplay sit regnskab for første halvdel af 2023. Her havde koncernen et underskud på cirka fire milliarder kroner.

I den forbindelse annoncerede Viaplay, at 25 procent af koncernens ansatte skulle fyres.

/ritzau/