Norsk rentestigning kan være godt nyt for danske virksomheder

Den norske centralbank forsøger at få bugt med inflationen ved at give den endnu et slag med rentehammeren.

Torsdag har Norges Bank dermed hævet renten yderligere 0,5 procentpoint. Nu er styringsrenten på 3,75 procent.

Det oplyser den norske centralbank på sin hjemmeside.

Og det kan vise sig at være en god nyhed for danske eksportvirksomheder. Det mener Allan Sørensen, der er cheføkonom i interesseorganisationen Dansk Industri.

- Rentestigningen kan styrke den norske krone, hvilket vil gøre importerede produkter billigere og tage lidt af presset fra inflationen, skriver han i en kommentar.

- En stærkere norsk krone vil give nordmændene øget købekraft til at købe danske produkter.

Ifølge Allan Sørensen var stigningen på 0,5 procentpoint højere end ventet.

Inflationen i Norge blev opgjort til 6,7 procent i maj. Det vil sige, at forbrugerpriserne var 6,7 procent højere sammenlignet med samme måned året før.

Det fremgår af tal fra mediet Trading Economics. Det samler data om blandt andet inflation fra lande over hele verden.

Måneden før lød inflationen i Norge på 6,4 procent.

Også den schweiziske nationalbank, SNB, har torsdag meddelt, at den hæver renten med 0,25 procentpoint. Dermed er SNB's pengepolitiske rente nu på 1,75 procent.

Inflationen i Schweiz har ligget en del lavere end i resten af Europa det seneste år. I maj er den opgjort til 2,2 procent på årsbasis.

Den forholdsvis lave inflation skyldes blandt andet, at centralbanken siden efteråret aktivt har købt schweizerfranc og solgt udenlandsk valuta.

Det er med til at styrke schweizerfrancen og dermed dæmpe den importerede inflation.

Det forklarer Kirstine Kundby-Nielsen, analytiker i Danske Bank.

- Centralbanken nævner i den forbindelse (i forbindelse med rentestigningen, red.), at de i det nuværende miljø fortsat har fokus på at købe schweizerfranc, skriver hun i en kommentar.

- Det bekræfter dermed vores påstand om, at inflationen i Schweiz ikke er kommet tilstrækkeligt langt nok ned, til at SNB kan tillade en markant svagere schweizerfranc.

/ritzau/