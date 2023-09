Norsk rigmand overtager kendt københavnsk hotel

Norske Petter Stordalen har føjet endnu en københavnsk adresse til sin samling af danske hoteller.

Det er Admiral Hotel, som er beliggende i et mere end 200 år gammelt pakhus nær Amalienborg, der nu skifter operatør.

Dermed bliver hotellet en del af Strawberry-kæden, der tidligere gik under navnet Nordic Choice Hotels.

Det oplyser Strawberry i en pressemeddelelse.

- Vi har længe ønsket at udvide vores tilbud i København. Admiral Hotel har længe stået på listen over hoteller, som vi har ønsket at inkludere i vores portefølje, så dette er en milepæl for os, lyder det fra Petter Stordalen.

Den flamboyante forretningsmand ejer foruden Strawberry også en andel af rejsekoncernen Nordic Leisure Travel Group, som blandt andet omfatter Spies og Ving Rejser.

Strawberry driver i forvejen en række hoteller i København, blandt andet Villa Copenhagen, som ligger i den ombyggede Centralpostbygning nær Københavns Hovedbanegård, og Hotel Skt. Petri, der ligger i det tidligere Daells Varehus.

Admiral Hotel ligger ved Kvæsthusbroen og åbnede som hotel i 1978 efter en større renovering. Det var dengang med 366 værelser Danmarks næststørste.

Ejendommen ejes af det svenske ejendomsselskab Midstar Hotels AB.

/ritzau/