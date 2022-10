Norwegian byder mange forretningsrejsende velkommen ombord

Tunge coronarestriktioner lægger sig ikke længere som en tung dyne over rejsebranchen, og rejselysten er i stor stil vendt tilbage.

Det vidner luftfartsselskabet Norwegians regnskab for tredje kvartal om.

Norwegian har i kvartalet omsat for omkring syv milliarder norske kroner. Det svarer til godt fem milliarder danske kroner.

Det er mere end en tredobling af niveauet fra samme kvartal sidste år. Sidste år satte coronapandemien dog fortsat sine spor hos flyselskaberne.

Den høje omsætning er medvirkende til, at det norske selskab har kunnet levere et overskud på 900 millioner norske kroner.

Det er andet kvartal i træk, at selskabet leverer et overskud på omkring en milliard.

- Kvartalet viser, at vi er det pålidelige valg for kunder, der rejser på ferie for at besøge venner og familie og for dem, der rejser med arbejdet, siger koncernchef Geir Karlsen i en kommentar til regnskabet.

Mange forretningsrejsende er igen begyndt at flyve med Norwegian. Det giver selskabet udtryk for i regnskabet.

På grund af coronapandemien og den stigende mængde af hjemmearbejde har det være diskuteret vidt og bredt i branchen, om forretningsrejsende igen ville komme til at rejse i samme omfang.

- Mange forretningsrejsende vælger at flyve med Norwegian, og antallet af forretningsrejsende på vores mest populære ruter i Norge er nu på samme niveau som før pandemien, siger Geir Karlsen.

I tredje kvartal fløj i alt 6,2 millioner passagerer med Norwegian. Det er en stigning på 2,5 millioner i forhold til samme kvartal sidste år.

I foregående kvartal fløj fem millioner passagerer med selskabet.

Norwegian er opmærksom på, at den nuværende situation med økonomisk usikkerhed i store dele af verden kan komme til at påvirke antallet af flyvninger i vintersæsonen.

- Men selv om efterspørgslen på flyrejser kan blive påvirket af den aktuelle makroøkonomiske og geopolitiske usikkerhed, er vores bookingtal fortsat gode, og et stigende antal passagerer vælger at flyve med Norwegian, siger Geir Karlsen.

Norwegian noterer i regnskabet, at selskabet nu har rundet mere end 300 millioner passagerer i selskabets 20-årige levetid.

/ritzau/