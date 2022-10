Norwegian fordobler næsten passagertallet i september

Luftfartsselskabet Norwegian nyder godt af, at rejselysten er steget, i takt med at restriktionerne i flytrafikken forsvinder.

Selskabet meddeler torsdag, at man havde knap 1,9 millioner passagerer i september.

Det svarer til en fremgang på næsten en million passagerer - eller 92 procent - hvis man sammenligner med samme periode sidste år.

Belægningsgraden - det vil sige andelen af solgte flysæder - lå på 85 procent.

- På vej mod efterårsferiesæsonen oplever vi en særlig stærk efterspørgsel til populære rejsemål i Europa, såvel strande som storbyer. Det viser, at nordiske passagerer stadig har lyst til at rejse.

- Vi er også glade for at se, at markedet for forretningsrejsende er vendt tilbage efter sommersæsonen, siger koncernchef Geir Karlsen i en kommentar til tallene.

/ritzau/