Norwegian genåbner ruter og flyver med flere passagerer

Hen over sommeren har Norwegian fløjet med flere passagerer end sidste år, og den udvikling er fortsat i august.

I sensommermåneden har det norske flyselskab haft 790.220 passagerer. Det er halvanden gang flere end samme måned sidste år.

Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse.

Stigningen i passagerantallet kommer efter en periode med lav trafik som følge af coronapandemien.

På grund af pandemien har der været restriktioner for at rejse, og samtidig har rejselysten ikke været den samme som førhen.

Det ses ved, at Norwegian i august forrige år - det vil sige før corona - fløj med 3,5 millioner passagerer. Det er mere end fire gange så mange som i august i år.

Men i takt med at flere er blevet vaccineret imod corona, og restriktionerne er blevet ophævet, så er passagererne vendt tilbage for Norwegian.

Det har også betydet, at flyselskabet har genåbnet flere af de ruter, som har været lukket siden pandemiens start.

- Det er igen muligt at rejse til flere byer i Europa som Edinburgh, Nice, Stockholm og Lissabon, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.

- Vi ved, at pandemien fortsat kan påvirke folks mulighed for at rejse, men den positive udvikling fortsætter, og vi tilpasser os hele tiden til udviklingen, siger han i pressemeddelelsen.

I august har Norwegian i gennemsnit haft 38 fly i drift. Samlet er 99,8 procent af de planlagte flyvninger blevet gennemført i løbet af måneden.

Belægningsgraden har i august været på 72,6 procent. Belægningsgraden siger noget om, hvor fyldte Norwegians fly har været, når de har fløjet.

Det er i Norwegians interesse, at flyene er så fyldte som muligt, da det rent økonomisk er til størst fordel for flyselskabet.

De 72,6 procent er en stigning på 10 procentpoint i forhold til august i fjor, men stadig noget under de 90 procent, som belægningsgraden lå på i august forrige år.

/ritzau/