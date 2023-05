Norwegian kigger på alternativ til Københavns Lufthavn

Norwegian er begyndt at kigge på muligheden for at afvikle flyafgange fra andre steder end Københavns Lufthavn.

Det skyldes flyvelederkonflikten i København, der har ført til forsinkelser for tusindvis af passagerer de seneste uger.

Det siger Norwegians administrerende direktør, Geir Karlsen, til Ritzau.

- Vi er nødt til at kigge på alternative lufthavne, som ligger tæt på Københavns Lufthavn, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Om det er muligt med så kort varsel, det ved jeg ikke, lyder det.

- Men konflikten giver anledning til en voksende bekymring, og den bekymring vil vokse yderligere, som kapaciteten vil stige hen over sommersæsonen, siger Geir Karlsen.

Norwegian har allerede henvendt sig til den danske regering for at udtrykke bekymring for den nuværende situation.

Selskabet har desuden været i kontakt med luftfartsselskabet SAS i forbindelse med konflikten.

Det er mangel på flyveledere i Københavns Lufthavn, der har ført til en konflikt mellem Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum, og flyvelederne.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig mener flyverlederne, at ekstravagterne har fået for stort et omfang. De har udtalt, at de har taget over 1500 ekstravagter det seneste år.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.

De to parter mødtes torsdag, men der blev ikke fundet en løsning, lød det efterfølgende i en pressemeddelelse.

/ritzau/