Norwegian køber Norges ældste luftfartskoncern for 725 millioner

Flyselskabet Norwegian køber det norske flyselskab Widerøe til en pris på omkring 725 millioner danske kroner.

Det oplyser Norwegian i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Widerøe dækker mere end 40 små og mellemstore lufthavne over hele Norge samt flere større lufthavne i Europa.

Det er Norges ældste luftfartskoncern.

Selskabet har 85 indenrigsruter i Norge, mens Norwegian har 22. Samlet er der kun fem ruter, hvor de overlapper hinanden. Derfor komplementerer selskaberne hinanden godt, lyder det fra koncernchef i Norwegian Geir Karlsen i pressemeddelelsen.

- Vi er to norske flyselskaber, som har eksisteret side om side i mange år, og tilsammen kender vi luftfartsmarkedet i Norge utrolig godt.

- Nu vil vi skabe et endnu bedre og helhedsorienteret tilbud til alle vores passagerer.

Widerøes flåde består af lige under 50 fly, og selskabets markedsandel i Norge ligger på omkring 20 procent målt på antal passagerer.

Men et højt norsk afgiftsniveau kombineret med hård konkurrence internationalt gør det svært for et lille flyselskab at klare sig alene, siger koncernchef i Widerøe Stein Nilsen.

Begge selskaber beholder deres baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måde som i dag.

/ritzau/