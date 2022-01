Norwegian mere end syvdobler antallet af passagerer i julemåned

I den sidste måned af 2021 har Norwegian fløjet med 931.917 passagerer.

Det er mere end en syvdobling i forhold til samme måned året før. Det viser Nowegians trafiktal for december, der er offentliggjort torsdag.

Den markante stigning skal ses i lyset af, at der i december 2020 var flere og strammere restriktioner, end der har været i december 2021.

Derudover var vaccineindsatsen knapt nok kommet i gang i december 2020, mens den har været meget fremskreden i december 2021.

De forhold har bidraget til, at flere har fløjet med Norwegian i december 2021 sammenlignet med samme måned året før.

I en pressemeddelelse siger Geir Karlsen, koncernchef i Norwegian, at han er glad for planlægningen og gennemførelsen af trafikprogrammet for december.

- Trafikken over jul og nytår er forløbet planmæssigt, hvilket vi ved, er særligt vigtigt for mange af vores passagerer, der rejser i de dage for at mødes med familie og venner, siger Geir Karlsen.

- I selve jule- og nytårsaftensweekenderne havde vi planlagt med lavere efterspørgsel, og det betyder, at belægningsgraden for december også er god.

- Samtidig mærker vi naturligt nok effekten af omikronvarianten og de nye tiltag og restriktioner i ind- og udland, siger han i pressemeddelelsen.

I december har Norwegian i gennemsnit haft 48 fly i drift.

99,6 procent af de planlagte flyvninger er blevet gennemført, og punktligheden har været på 83,8 procent.

Punktligheden fortæller, hvor dygtig et selskab har været til at lette og ankomme til tiden.

