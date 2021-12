Norwegian rundede også millionen i november

Selv om der er lang vej til tidligere rekorder, så er der trods alt stor forbedring at spore i Norwegians trafiktal for november måned, når man sammenligner med tallene for sidste år.

Luftfartsselskabet transporterede i årets næstsidste måned 1.005.380 passagerer. Dermed lykkedes det for anden måned i træk at passere milliongrænsen.

De mange passagerer svarer til en belægningsgrad på 76,6 procent fordelt på de 49 fly, der var i drift.

I november 2020, hvor coronarestriktioner lagde store hindringer i vejen for passagertrafikken, var der kun 124.481 personer, der rejste med Norwegian.

Tilbage i november 2018 fløj hele 2.877.549 passagerer med Norwegian, og det årlige passagertal lå tæt på 37 millioner.

Siden blev selskabet ramt af problemerne med Boeing 737 Max, som måtte tages ud af drift i halvandet år, efter at der var konstateret fejl på flyet.

Det ramte Norwegian særligt hårdt, fordi selskabet havde mere end 110 fly af denne type i sin flåde.

Driftsproblemerne kombineret med coronakrisen betød, at Norwegian i november 2020 havde brug for ny kapital og derfor indledte en rekonstruktionsproces, der først blev afsluttet i maj i år.

/ritzau/