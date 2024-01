Norwegian forudser travlt 2024 efter år med 20 millioner kunder

Norwegian er fortsat milevidt fra at indhente de resultater, som selskabet opnåede før coronakrisen.

Ikke desto mindre kan det glæde sig over, at passagertallet år for år kravler opad.

Det var også tilfældet i 2023, hvor luftfartsselskabet bød over 20 millioner passagerer velkommen om bord.

Det svarer til en stigning på 16 procent fra året før, viser en ny opgørelse fredag morgen.

Til sammenligning gik flere end 36 millioner passagerer om bord på et af Norwegians fly i 2019, da corona og de medfølgende restriktioner endnu lå forude.

Geir Karlsen, der er selskabets administrerende direktør, har dog fredag valgt at kigge fremad i stedet for tilbage.

I den forbindelse har han noteret sig, at de positive takter fra sidste år ser ud til at fortsætte.

- Det er opmuntrende at se, at den gode bookingtrend fra 2023 ser ud til at fortsætte i 2024, siger han i en pressemeddelelse.

- Vi ser nu, at mange benytter sig af den igangværende nytårskampagne til at booke deres næste rejse.

Sidste år så Norwegian også den såkaldte belægningsgrad - altså andelen af solgte flysæder ud af den samlede kapacitet - stige.

Den endte på 84,7 procent, hvilket er to procentpoint mere end i 2022.

Købet af Widerøe, der er Norges ældste luftfartskoncern, bliver også italesat fredag.

Det norske konkurrencetilsyn har i forvejen givet opkøbet grønt lys, og transaktionen bliver endeligt gennemført senere i denne måned, lyder det i fredagens meddelelse.

Prisen var 725 millioner kroner.

Widerøe dækker mere end 40 små og mellemstore lufthavne over hele Norge samt flere større lufthavne i Europa.

/ritzau/