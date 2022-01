Novak Djokovic og fruen har købt dansk coronaselskab

Den serbiske tennisspiller Novak Djokovic har sammen med sin kone, Jelena, investeret i og købt 80 procent af aktierne i det danske firma QuantBioRes.

QuantBioRes udvikler en behandling mod coronavirus. Det fortæller selskabets direktør, Ivan Loncarevic, i et interview med B.T.

- Firmaet er officielt registreret i juni 2020, men der har været et halvt års forberedelse, inden vi gik i gang, og vi udvikler behandling af coronavirus, siger Ivan Loncarevic til avisen.

De seneste uger har Novak Djokovic fået en del opmærksomhed, da der op til dette års Australian Open blev sat spørgsmålstegn ved, om verdensetteren kunne få lov til at deltage i grand slam-turneringen.

Djokovic er nemlig ikke vaccineret mod corona, som ellers er et krav for at få lov til at rejse ind i Australien.

I sidste ende fik Djokovic besked om at forlade landet, og derved har han ikke kunnet deltage i årets udgave af Australian Open, der startede tidligere denne uge.

Adspurgt om QuantBioRes udvikler en vaccine mod corona svarer direktøren, at selskabet intet har med vacciner at gøre.

- Vi er i stand til at designe en behandling, som kan blokere infektionsmekanismen mellem coronavirus og vores celler, forklarer han.

Den behandling, som QuantBioRes udvikler, er endnu ikke godkendt.

Til sommer vil behandlingen skulle gennemgå kliniske test i London, fortæller Ivan Loncarevic.

/ritzau/