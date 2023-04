Novo dropper salg i Rusland af sit bedst sælgende lægemiddel

Fra december vil den danske medicinalgigant Novo Nordisk ikke længere sælge injektionsbehandlingen Ozempic mod type 2-diabetes i Rusland.

Det oplyser den russiske lægemiddelstyrelse ifølge MedWatch. Novo Nordisk har ifølge MedWatch ikke ønsket at be- eller afkræfte nyheden.

Ozempic er en indsprøjtning, der sammen med omlægning af kost og motionsvaner bruges til patienter med type 2-diabetes også kendt som sukkersyge. Det sprøjtes ind under huden i maveskindet, låret eller overarmen.

Det aktive stof i midlet er semaglutid. Det virker groft sagt på samme måde som GLP-1, der er et hormon, som produceres i tarmen. Det får bugspytkirtlen til at afgive mere insulin som reaktion på indtagelse af mad. Dermed er det med til at regulere blodsukkeret.

Økonomisk set er Ozempic Novo Nordisks bedst sælgende lægemiddel på verdensplan.

Sidste år solgte Novo Nordisk Ozempic for cirka 60 milliarder kroner. Størstedelen af salget var i Nordamerika.

Ifølge MedWatch skal et ophør i salget af et lægemiddel i Rusland ske med et års varsel.

Af meddelelsen fra den russiske lægemiddelstyrelse, Roszdravnadzor, fremgår det ifølge MedWatch, at Novo Nordisk gav det varsel i november sidste år.

I sit årsregnskab nævnte Novo Nordisk ikke noget om planerne om at ophøre med at sælge Novo Nordisk i Rusland.

- I Rusland har vi suspenderet investeringer i marketing og flyttet vores fokus fra at søsætte nye lægemidler og kliniske investeringer til at sikre insulinforsyninger, og at vores patienter har adgang til den nødvendige medicin.

- Vores fabrik i Rusland leverer kun insulin til patienter i Rusland, skrev Novo Nordisk dengang.

Der blev ikke nævnt noget om selskabet semaglutid-lægemidler.

Ozempic er ikke Novo Nordisk eneste middel med semaglutid. Der findes også Rybelsus, der er en tablet, og Victoza, der er også er en injektion.

MedWatch har ikke fået svar fra Novo Nordisk på, om disse produkter også ophører med at blive solgt i Rusland.

