Novo-ejer vil investere i kvanteteknologi

Danmark er på forkant, når det gælder udviklingen af kvanteteknologi, og det vil Novo Holdings både understøtte og investere yderligere i.

Investeringsselskabet, der forvalter Novo Nordisk Fondens milliardformue, har derfor afsat 1,4 milliarder kroner til investeringer i vækstvirksomheder inden for kvanteteknologi.

Søren Møller, der er direktør for såkaldte Seed Investments i Novo Holdings, siger følgende om beslutningen:

- Kvanteteknologi er et felt, der kan revolutionere en række sektorer og løse globale udfordringer.

- Ved at kombinere Novo Holdings' lange erfaring med at udvikle det biovidenskabelige økosystem i Norden med kvanteaktiviteter og forpligtelse fra Novo Nordisk Fonden, får man en meget stærk platform for at bygge kvante-startups.

Tanken er at oprette en selvstændig afdeling i Seed Investments, som udelukkende har fokus på kvanteteknologi.

Målet er at investere i virksomheder, der er relevante for sundhedssektoren eller biovidenskab generelt.

Udgangspunktet er nordiske virksomheder, men der er tale om et globalt investeringsmandat, så virksomheder uden for Skandinavien kan også komme i betragtning.

Kvanteteknologi er en samlet betegnelse for teknologier, der bruger kvantemekanikkens love til at løse problemer, som almindelige computere ikke magter.

Kvantemekanikken har sine rødder tilbage til forrige århundredes begyndelse, hvor danske Niels Bohr var med til at udvikle teorier om fysiske fænomener helt nede på atomniveau.

Novo Nordisk Fonden har tidligere givet tilsagn om at støtte et kvantecomputerprojekt på Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet med 1,5 milliarder kroner.

