18. november annoncerede Novo et opkøb af biotekselskabet Dicerna. Nu er handlen gennemført for 22 milliarder.

Novo gennemfører køb af amerikansk selskab for 22 milliarder

Novo Nordisk har gennemført et opkøb af den amerikanske biotekvirksomhed Dicerna.

Det oplyser Novo Nordisk i en meddelelse tirsdag.

Handlen, som blev annonceret 18. november og altså nu er afsluttet, beløber sig til knap 22 milliarder kroner.

Ifølge det danske finansmedie Euroinvestor er det Novos største opkøb nogensinde.

Aktierne i Dicerna er købt til en pris på 38,25 dollar per aktie.

Siden præsentationen af købet i november har der ifølge Euroinvestor været modstand fra dele af Dicerna-lejren.

Selskabets administrerende direktør og medstifter, Douglas Fambrough, samt et bestyrelsesmedlem var imod at acceptere købstilbuddet. Det lød på de 38,25 dollar per aktie eller i alt 21,7 milliarder kroner.

Det skyldtes ifølge Euroinvestor, at de begge havde købt aktier i det åbne marked midt i august. De frygtede dermed at blive omfattet af de amerikanske regler for insideres kortsigtede aktiehandel.

Det kunne dermed betyde, at de skulle tilbagebetale hele afkastet fra salget med aktierne, skriver finansmediet.

Novo og Dicerna har de seneste år haft et samarbejde om at udvikle nye behandlinger inden for en lang række sygdomme. Det gælder blandt andet kroniske leversygdomme, diabetes og fedme.

Novo har i dag primært forretning inden for behandling af diabetes. Novo beskæftiger sig dog også med blandt andet medicin mod fedme og blødersygdom.

Dicerna arbejder med RNA-teknologi. Det er også brugt i forbindelse med udviklingen af coronavaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna.

Det er helt konkret en type medicin, der hedder RNA-interferens (RNAi). Det sænker kort sagt kroppens produktion af proteiner.

Det er anden gang i december, at Novo Nordisk har den store pengepung frem.

I midten af december blev det meddelt, at Novo frem til 2027 vil investere 17 milliarder kroner i sin fabrik i Kalundborg. Pengene skal gå til tre nye produktionsanlæg og en udvidelse af et eksisterende produktionsanlæg.

Novo Nordisk var i 2020 målt på omsætning Danmarks næststørste virksomhed efter Mærsk.

