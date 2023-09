Novo i nyt samarbejde med amerikansk AI-selskab

Novo Nordisk vil bruge store mængder data og kunstig intelligens til at finde nye, banebrydende behandlingsformer til livsstilssygdomme.

Medicinalgiganten fortæller i en pressemeddelelse, at den har indgået en samarbejdsaftale med det amerikanske techselskab Valo til en foreløbig værdi af 60 millioner dollar, svarende til cirka 420 millioner kroner.

Afhængigt af, hvor succesfuldt samarbejdet udvikler sig, kan aftalen dog løbe helt op i 2,7 milliarder dollar eller 19 milliarder kroner.

Valo råder over en AI-baseret platform, der udnytter patientdata til at opdage og udvikle nye måder at behandle sygdomme på.

Helt konkret retter samarbejdet sig mod såkaldte kardiometaboliske sygdomme, hvilket blandt andet omfatter overvægt, hjerte-kar-sygdomme og diabetes.

- Kunstig intelligens og machine learning ser ud til at kunne påvirke medicinudvikling positivt, særligt i forhold til vores vision om at inddrage menneskelige datasæt tidligt i behandlingen, siger Marcus Schindler, der er Chief Scientific Officer hos Novo Nordisk.

