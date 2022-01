Novo indgår forlig i dansk sag om vildledning af aktionærer

Novo Nordisk indgår forlig med en gruppe af aktionærer, der har sagsøgt selskabet for vildledende information til aktiemarkedet.

Det skriver Novo Nordisk i en meddelelse.

Erstatningskravet lød på 11,8 milliarder kroner for tab på aktier, men ifølge forliget skal selskabet ikke af med penge, fremgår det.

Sagen, der strækker sig helt tilbage til 2016, handler om, at selskabet ifølge gruppen af aktionærerne vildledte aktiemarkedet ved at fastholde for høje forventede salgstal for diabetesmedicin i USA.

Derfor mente investorerne, der består af pensionskasser og formueforvaltere, at de have købt Novo Nordisk-aktier på et uoplyst grundlag.

Det var heller ikke investorernes opfattelse, at Novo gav nok information om, hvor store rabatter selskabet gav til de store indkøbere af medicin.

Indkøberne er en central del af det amerikanske medicinalmarked, og rabatterne skal være givet for at sikre, at Novos medicin var på listen over receptpligtig medicing.

Aktionærerne mente, at Novo sammen med sine to store konkurrenter Eli Lilly og Sanofi hævede priserne på medicin for at dække over, at de var tvunget til at give rabat til indkøberne.

Og de mente, at Novo Nordisk og konkurrenter var bevidste om, at det ikke var muligt at holde priserne på det niveau på grund af politisk indblanding i medicinalbranchen.

Forliget indeholder ikke nogen indrømmelse af, at selskabet har haft et ansvar, eller at det begik fejl. Det fremgår af fredagens meddelelse.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra Novo Nordisk, men selskabets presseafdeling oplyser, at forliget indebærer, at parterne "er gået hver til sit".

Thomas Ryhl, der er advokat for gruppen af aktionærer, ønsker ikke at kommentere forliget.

Denne sag har kørt i Danmark, men et lignende forlig blev indgået i USA tilbage i september sidste år.

Her mente sagsøgeren, at Novo Nordisk udtalte sig mod bedrevidende til aktionærerne om situationen på det amerikanske marked. Det skriver Medwatch.

Her blev der udbetalt 100 millioner dollar eller omkring 635 millioner kroner til sagsøgeren, som blev dækket af Novo Nordisks forsikringer, skriver mediet.

/ritzau/