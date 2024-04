Novo indgår samarbejde om at reducere CO2-emission fra flyvning

24 store, multinationale selskaber går nu sammen om at sikre mere klimavenligt brændstof, når de enten transporterer varer eller ansatte med fly.

Og blandt medlemmerne i den såkaldte Sustainable Aviation Buyers Alliance (Saba) finder man danske Novo Nordisk, men også Google, Microsoft og Meta.

Saba-medlemmerne har samlet set forpligtet sig til at købe såkaldt SAF-kreditter, der modsvarer knap 190 millioner liter flybrændstof.

SAF står for Sustainable Aviation Fuel og dækker over flybrændstof, der typisk er produceret ved at omdanne biomasse og som udleder op mod 80 procent færre CO2-ækvivalenter end konventionelt brændstof.

- Vi vil gerne understøtte udviklingen af teknologien, og det kræver, at nogle store virksomheder garanterer, at de vil købe en vis mængde SAF, siger Katrine DiBona, der er global chef for bæredygtighed og public affairs i Novo Nordisk.

Her arbejder man løbende på at nedbringe sin CO2-udledning. Det betyder, at Novo blandt andet prioriterer, hvornår det er nødvendigt at sætte ansatte på et fly, og hvornår man kan nøjes med et telefon- eller Teams-opkald.

Samtidig fragter man så meget medicin som muligt med skib, fordi det både er billigere og mere klimavenligt.

Alligevel er det svært at undgå at benytte rute- og fragtfly, og det koster på CO2-regnskabet.

- Flyvning er en af de CO2-kilder, som er svær at reducere udledningen af.

- Det kræver dels, at vi flyver lidt mindre, det kræver andre brændstoftyper, og det kræver flytyper og andre teknologier, som ikke er på plads endnu.

- Men det ændrer ikke ved, at vi alligevel skal prøve at gøre en indsats, og SAF er nok det bedste bud, vi har lige nu, siger Katrine DiBona.

SAF udgør i dag kun omkring 0,5 procent af det samlede marked for flybrændstof - blandt andet fordi der er rift om den biomasse, der anvendes i produktionen.

En af de teknologier, der på sigt kan være med til at opskalere udbuddet, er Power-to-X (PtX). Ved at omdanne grøn energi og CO2 kan man producere flybrændstof, der er CO2-neutralt.

