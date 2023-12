Novo-medarbejdere fattede mistanke til snøvlende russer

En 60-årig lastbilchauffør fra Rusland var ifølge Midt- og Vestsjællands Politi så beruset, at hans sag skal føres efter færdselslovens bestemmelser om, hvad der populært kaldes for vanvidskørsel.

Chaufføren blev anholdt, efter at han torsdag havde leveret varer hos Novo Nordisk i Kalundborg. Her fattede medarbejderne mistanke om, at chaufføren var fuld.

- Da han skal aflevere sine papirer, lyder han snøvlet, og han taler uklart, og personalet vælger så at ringe til politiet, fortæller kommunikationsmedarbejder Charlotte Tornquist fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Da politiet kom til stedet, blev chaufføren bedt om at blæse i et alkometer. Det viste en promille langt over de tilladte 0,5. Faktisk var promillen helt oppe på den høje side af 2,0.

Politiet har fået udtaget en blodprøve med henblik på at fastlægge promillen helt nøjagtigt.

Spritkørsel med så høj en promille falder ind under en gruppe af bestemmelser i færdselsloven, hvor straffen for et par år siden blev skærpet markant. Det skete under parolen "Stop vanvidskørsel".

Som noget nyt blev det i den forbindelse indført, at ud over straf i form af bøde eller fængsel, så fører en sag om vanvidskørsel også til konfiskation af køretøjet. Med andre ord overtager staten ejerskabet af gerningsbilen - uanset om værdien måtte være tårnhøj.

Om lastbilen skal konfiskeres eller ej, er op til en domstol at vurdere. Og det kommer efter alt at dømme til at ske allerede fredag eftermiddag.

Her bliver den 60-årige chauffør nemlig fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk. Anklagemyndigheden vil ifølge Charlotte Tornquist forsøge at få sagen afgjort med en straksdom.

Ud over en påstand om straf til manden og en påstand om konfiskation af lastbilen, så vil anklagemyndigheden komme med en påstand om udvisning med indrejseforbud til chaufføren. Retsmødet er berammet til fredag klokken 13.

/ritzau/