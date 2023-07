Novo Nordisk er begyndt at sælge Wegovy i Tyskland

Novo Nordisk er begyndt at sælge vægttabsmidlet Wegovy i Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters, efter en talsperson for lægemiddelvirksomheden har bekræftet, at de første recepter er blevet udskrevet til tyske kunder.

Tyske læger fortæller til nyhedsbureauet, at de forventer stor efterspørgsel efter vægttabsmidlet, der på det tyske marked koster mellem 170-300 euro om måneden afhængigt af dosis.

Det svarer til mellem 1275 og 2250 danske kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

18,5 procent af den tyske befolkning har en BMI på 30 eller mere. Det er en smule over det europæiske gennemsnit på 16 procent, skriver Reuters.

Ifølge den tyske forbundsinstitution med ansvar for kontrol og forebyggelse af sygdom udgør sygdomme forbundet med overvægt en betydelig byrde for sundhedssystemet.

De offentlige sygesikringsordninger i Tyskland giver dog ikke tilskud til medicinen. En årtier gammel, tysk lov forhindrer nemlig offentlig tilskud til vægttabsmedicin.

Ti procent af den tyske befolkning har en privat sundhedsforsikring.

Nogle af landets private sundhedsforsikringer tilbyder tilskud til lægemidlet, hvis en læge vurderer, at der er et medicinsk behov, mens andre ikke tilbyder tilskud.

Novo Nordisk har skruet op for produktionen af Wegovy for at imødekommende en stigende efterspørgsel på det amerikanske marked.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her sælges en månedlig dosis af vægttabsmidlet for op mod 1350 dollar. Det svarer til lidt over 9000 danske kroner.

Novo fortæller til Reuters, at de nøje vil overvåge, hvor mange recepter, der bliver udskrevet på medicinen i Tyskland, men at de ikke kan udelukke leveringsforsinkelser.

Wegovy kom på markedet i Danmark i december sidste år og kan også købes i Norge og USA.

Studierne bag Wegovy viser, at medicinen sammen med kaloriereduceret kost og øget fysisk aktivitet, giver et gennemsnitligt vægttab på 15 procent hos patienter fulgt over to år. Hver tredje tabte over 20 procent.

/ritzau/Reuters