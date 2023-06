Novo Nordisk Fonden afsætter 120 millioner til forskning i kernekraft

Novo Nordisk Fonden afsætter 120 millioner kroner til et forskningsprogram, der skal styrke de danske forskningsområder indenfor kernekraft.

Det skriver Berlingske.

Projektet skal være med til at trække internationale nukleare topforskere til Danmark.

Lene Oddershede fortæller, at der fordi danske politikere i 1980'erne besluttede, at kernekraft ikke måtte indgå i energiplanlægningen, er et tomrum i den danske viden om kernekraft.

Hun understreger, at fonden ikke tager stilling til, om der opstilles kernekraftværker i Danmark. Men fonden mener, at der er brug for viden, hvis der skal kunne træffes de rette valg for at komme væk fra de fossile brændstoffer.

Berlingske skriver, at det ifølge regeringens Klimafremskrivning 2023 anslås, at fossile brændstoffer som olie, gas og kul i 2022 udgjorde 54 procent af energiproduktionen i Danmark.

Biomasse, biogas og biobrændstof stod for knap 35 procent, mens sol og vind dækkede omkring 12 procent af den samlede danske energiproduktion.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) er et af de universiteter, hvor der er mindre forskningsmiljøer indenfor både atomkraft og fusionsenergi.

Rasmus Larsen, der er prorektor ved DTU, glæder sig over udsigten til, at forskningen på området kan blive styrket.

Han fortæller til Berlingske, at der i dag ikke er øremærket offentlige midler til forskning i kernekraft, fordi området ikke har været politisk prioriteret.

- Men nu har Novo Nordisk Fonden afsat penge ret bredt til forskning i både mere klassiske reaktorer, fusionsenergi og flydende salt. Det er der bestemt forskere på DTU, der er interesserede i at deltage i, siger han til mediet.

