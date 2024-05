Novo Nordisk Fonden: Bernie Sanders' kritik er forkert

Når Bernie Sanders kritiserer Novo Nordisks prissætning på lægemidlerne Ozempic og Wegovy i USA, har den amerikanske senator ikke øje for det fulde billede.

Sådan lyder det fra den administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden, Mads Krogsgaard, i TV 2 News-magasinet Business Class, skriver TV 2.

Direktøren mener, at Sanders' kritik er uberettiget.

- Han (Bernie Sanders, red.) glemmer, at listeprisen er voldsomt høj i USA, fordi der sidder en masse mellemmænd i det amerikanske sundhedsvæsen, der kradser i gennemsnit tre fjerdedele af listeprisen ind, siger han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udtalelserne fra Mads Krogsgaard kommer, efter at Bernie Sanders mandag var afsender på et debatindlæg i Politiken.

Her skrev senatoren, at Danmarks befolkning bør tilskynde Novo Nordisk til at sænke priserne på de populære midler Ozempic og Wegovy i USA.

Det mener han, er nødvendigt, fordi mange amerikanere ikke har råd til medicinen, og fordi de høje priser ifølge ham risikerer at ødelægge landets sundhedsvæsen.

Sanders henviste blandt andet til, at Ozempic til type 2-diabetes koster 6700 kroner om måneden for en amerikaner, mens det koster 410 kroner i Tyskland.

De priser er dog "helt faktuelt forkerte", lyder det fra den danske topchef.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dertil påpeger Krogsgaard, at omkring 80 procent af amerikanere er forsikrede, og at størstedelen ifølge ham derfor kun betaler et par dollar om dagen for Ozempic - mens prisen for mange danskere er højere end det.

Bernie Sanders' kritik af Novo Nordisk går også på, at virksomheden ifølge ham bryster sig af at være socialt ansvarlig - men at grundlaget for prissætningen ikke er "andet end grådighed".

Heller ikke dette genkender Mads Krogsgaard.

Novo Nordisk har allerede sænket prisen på Ozempic, sidste år forpligtede man sig til at investere 100 milliarder, og Novo Nordisk Fonden er i sig selv alment nyttig, siger han.

/ritzau/