Novo Nordisk forsøger igen at få tilskud til Wegovy i Danmark

Novo Nordisk har endnu engang søgt om at få offentlige tilskud i Danmark til sit populære slankemiddel Wegovy.

Det fortæller Camilla Sylvest, koncerndirektør med ansvar for Novo Nordisks kommercielle strategi, til Berlingske.

Lægemiddelstyrelsen har tidligere afvist at give tilskud til medicinen, da den ikke fandt, at prisen på Wegovy modsvarede lægemidlets behandlingsværdi.

Senest søgte selskabet i 2021 og 2022 om et generelt klausuleret tilskud til svært overvægtige med et BMI på 30, der samtidig har risiko for en livstruende sygdom, og meget svært overvægtige med et BMI over 35, der samtidig har en følgesygdom.

Nu søger Novo om tilskud til "en meget begrænset gruppe", skriver Berlingske.

Novo Nordisk ønsker ikke a uddybe over for Berlingske, hvem gruppen omfatter, eller hvor meget den er snævret ind sammenlignet med tidligere.

Ansøgningen blev ifølge avisen sendt kort tid efter Novo i august offentliggjorde et studie, der viser, at Wegovy kan reducere risikoen for alvorlige hjerte-kar-hændelser med 20 procent.

/ritzau/