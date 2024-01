Novo Nordisk indgår milliardsamarbejde på fedmeområdet

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk har indgået et samarbejde i USA, der i første omgang vil komme til koste den danske gigant mere end ti milliarder kroner.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Samarbejderne, der er indgået med virksomhederne Omega Therapeutics og Cellarity, skal styrke Novos behandlingsmetoder på fedmeområdet.

Novo har i forvejen et partnerskab med selskabet Flagship Pioneering på området, som de to nye aftaler kommer til at gå ind under.

Det danske selskab vil dække omkostningerne til research og udvikling af eventuelle produkter.

Samtidig vil det danske selskab betale op mod 532 millioner dollar til hvert af de tre selskaber på forhånd.

Sammenlagt svarer det til 10,9 milliarder kroner.

- Vi ser frem til at arbejde med disse forskningsprogrammer med Omega og Cellarity i de kommende år.

- Imens udforsker vi dristige nye behandlingsstrategier med potentiale til at få betydelig indflydelse hos mennesker, der lever med fedme, lyder det fra Novo Nordisk i meddelelsen.

Novo vil forsøge at udnytte Omegas teknologi til at udvikle en behandlingsmetode på fedmeområdet.

Samarbejdet med Cellarity har til formål at udvikle behandling af Mash, der er en leversygdom.

/ritzau/