Novo Nordisk kæmper med at følge den store efterspørgsel

Medicinalvirksomheden Novo Nordisk arbejder hårdt på at øge produktionen for at følge med til den enorme efterspørgsel, der er på dens produkter.

Det siger administrerende direktør Lars Fruergaard Jørgensen torsdag til mediet Marketwire.

- I kan se vækstraterne for Wegovy og Ozempic. Så vi tilføjer væsentlig yderligere kapacitet dag for dag, og vi har tidligere talt om, hvordan vi tilføjer nye Wegovy-sites, og det udbredes, mens vi taler.

- Så vi er meget sikre på, at vi kan fortsætte med at øge produktionskapaciteten, så udbuddet kan understøtte meget attraktive vækstudsigter, siger han.

Det er netop midlerne Wegovy og Ozempic, som bruges mod henholdsvis fedme og diabetes, der er i høj kurs hos mange patienter.

Novo Nordisk har torsdag offentliggjort sit regnskab for andet kvartal.

Det viser, at salget af eksempelvis Wegovy er mere end seksdoblet til 7,5 milliarder kroner.

Særligt i USA har efterspørgslen på begge produkter været signifikant.

Mens den danske gigant fortsat vil levere startdoser til nye patienter, vil det ikke kunne leve helt op til den voksende efterspørgsel.

Det skyldes, at leverancerne skal kunne række til de patienter, der allerede er i behandling, fortæller topchefen til Marketwire.

Og det er en strategi, man vil holde fast i de kommende kvartaler, lyder det.

I torsdagens regnskab har Novo Nordisk præsenteret et overskud på 19,4 milliarder kroner. Det svarer til en vækst på 46 procent.

Det var i forvejen ventet, at de to midler skulle drive væksten hos medicinalselskabet.

Ifølge koncerndirektør Karsten Munk Knudsen endte Ozempiz som det bedst sælgende diabetesmiddel i verden i første halvdel af 2023.

Alene i andet kvartal voksede salget af Ozempic med knap 60 procent til 22,1 milliard kroner.

