Novo Nordisk-konkurrent vil sammenligne fedmemidler i nyt studie

Den amerikanske Novo Nordisk-konkurrent Eli Lilly vil i et sammenligningsstudie sætte deres eget fedmemiddel Mounjaro direkte op mod Novo Nordisks Wegovy.

Det skriver branchemediet MedWatch.

Virksomheden vil i studiet over 72 uger observere 700 personers vægtændringer efter brug af de to fedmemidler.

- Meningen med studiet er at evaluere effektiviteten og sikkerheden ved brug af tirzepatid (det aktive stof i Mounjaro, red.) sammenlignet med semaglutid (det aktive stof i Wegovy, red.) 2,4 milligram i voksne forsøgspersoner, skriver Eli Lilly om studiet.

Alle deltagere skal have et BMI (Body Mass Index) over 30 eller over 27 med mindst én fedmerelateret følgesygdom.

Desuden skal deltagere mindst én gang tidligere have forsøgt sig med en diæt for at tabe sig uden succes.

Studiet med navnet Surmount-5 er et såkaldt fase 3b-studie. Det begyndte fredag og foregår på 61 lokationer i USA.

Eli Lilly er en verdensomspændende medicinalvirksomhed med hovedsæde i USA.

Selskabet står bag medikamenter i flere forskellige genre heriblandt flere typer antidepressive og insulin til behandling af diabetes.

For omkring et år siden kom det amerikanske selskab med resultater fra et lignende studie dog uden sammenligning af konkurrenters produkter.

Ved omkring 60 procent af deltagerne så man et vægttab på over 20 procent.

Ifølge mediet Medicinsk Tidsskrift flugter resultaterne fra 2022-studiet med effekten af det aktive stof i Novo Nordisks fedmemiddel Wegovy.

Eli Lillys Mounjaro er fortsat kun godkendt som medikament til behandling af diabetes type 2.

Det amerikanske selskab venter stadig på godkendelse til brug af Mounjaro som fedmemiddel fra den amerikanske føderale fødevare- og lægemiddelmyndighed. Det skriver den amerikanske avis The New York Times.

