Novo Nordisk passerer 3000 milliarder kroner i markedsværdi

Succesen vil ingen ende tage for den danske medicinalgigant Novo Nordisk, der lige nu oplever enorm succes på markederne for vægttabsmidler og diabetes.

Torsdag har selskabet passeret 3000 milliarder kroner i markedsværdi. Det skriver mediet MarketWire.

Det er en realitet, efter at selskabets aktie torsdag er steget 1,9 procent i værdi til godt 1352 kroner.

Alene torsdag er selskabets markedsværdi vokset med 56 milliarder kroner.

Artiklen fortsætter under annoncen

Finanshusene rundt omkring er ganske begejstret for selskabets aktie.

Senest har den amerikanske storbank JPMorgan givet udtryk for, at aktien har potentiale til at nå en værdi på 1500 kroner.

Ifølge MarketWire er det blandt andet sket med henvisning til, at den tror på, at Novo Nordisk kan ende med at sidde på halvdelen af det hastigt voksende marked for vægttabsmidler.

Det har Bloomberg skrevet.

Storbanken spår, at Novos omsætning fra vægttabsmidler alene kan nå 230 milliarder kroner i 2030.

Til sammenligning omsatte selskabet for 177 milliarder kroner i hele 2022. Og det er, når man indregner salget af alle dets midler på markedet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Størstedelen af salget stammede tilmed fra diabetesmidlet Ozempic. Det blev der solgt for 60 milliarder kroner af sidste år.

I år er der udsigt til, at selskaber endnu engang sætter omsætningsrekord. Salget af både Wegovy og Ozempic går nemlig så godt, at man i mange lande melder udsolgt.

Novo Nordisk har faktisk svært ved at følge med efterspørgslen.

Novos popularitet på aktiemarkedet gør, at selskabet stille og roligt kravler op ad ranglisten over de mest værdifulde selskaber i hele verden.

Det betyder også, at det for længst har overhalet internationale giganter som Coca-Cola, McDonald's og Samsung.

/ritzau/