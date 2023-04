Novo Nordisk runder 2500 milliarder kroner i værdi

Når det kommer til markedsværdi, er der ikke andre danske virksomheder, som når Novo Nordisk til sokkeholderne.

Torsdag har den danske gigant således rundet 2500 milliarder kroner i værdi. Det skriver finansmediet Marketwire.

Novo Nordisk krydsede milepælen, efter at det tidligere på dagen opjusterede sine forventninger til årets resultat.

Ifølge mediet er de 2500 milliarder kroner i markedsværdi fraregnet Novos egen beholdning af aktier.

Til sammenligning er Danmarks bruttonationalprodukt (bnp) cirka 2800 milliarder kroner.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Ifølge Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker hos Sydbank, er Novo Nordisk nu det 19. mest værdifulde selskab i verden og er større end kendte selskaber som Nike, McDonald's og Coca-Cola.

Det er et stærkt salg af vægttabsmidlet Wegovy i årets første tre måneder, der har fået Novo Nordisk til at opjustere sine forventninger til året. Det oplyste selskabet tidligere torsdag.

Den 2. februar i år lød forventningerne, at både omsætning og driftsresultat ville vokse mellem 13 og 19 procent sammenlignet med sidste år.

Nu forventer selskabet, at salget vil vokse mellem 24 og 30 procent.

- Med den her opjustering har man indikeret troen på et fedmemarked, som vil vokse markant i år, og hvor man også vil være i stand til at møde den tårnhøje efterspørgsel på deres produkter, siger Søren Løntoft Hansen.

- Der er tegn på et marked, der også i fremtiden vil vokse ganske betragteligt, lyder det.

Det er dog ikke en selvfølge, at Novo Nordisk kommer til at vokse med samme vækstrater, mener han.

- Når man er nået op i en liga som Novo, vokser man jo ikke per automatik med tocifrede vækstrater. Der skal mere til, lyder det fra analytikeren.

- Den vækst har selskabet så fundet i sin diabetesforretning og i særdeleshed i fedmemarkedet i år.

/ritzau/