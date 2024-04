Novo Nordisk sendes i vejret på børsen efter opjustering fra rival

Novo Nordisk-rivalen Eli Lilly har tirsdag opjusteret sine forventninger til årets omsætning med to milliarder dollar, svarende til knap 14 milliarder kroner.

Opjusteringen er sket i forbindelse med præsentationen af selskabets regnskab for første kvartal.

Nu venter det en omsætning i intervallet 42,4 til 43,6 milliarder dollar.

I kølvandet på nyheden er Novos aktie sendt i vejret på den danske fondsbørs, hvor den klokken 14.20 står til at stige to procent.

Tidligere tirsdag var den danske gigant ellers nede med mere end en procent.

Det er ikke unormalt, at aktier kan finde på at reagere, når der kommer gode nyheder inden for samme branche.

Novo Nordisk præsenterer sit eget regnskab for årets første tre måneder på torsdag, men på trods af rivalens udmelding, er det ikke sikkert, at også det danske selskab løfter sine forventninger.

Sådan lyder det fra Søren Løntoft Hansen, der er senioranalytiker hos Sydbank, hvor han følger netop Novo Nordisk.

- Vi skal regne med et godt regnskab, hvor Novo fortsat har rigtig stærk vækst, der som i de foregående kvartaler vil være drevet af lægemidlerne Ozempic og Wegovy, siger han.

- Noget er det, der driver opjusteringen hos Eli Lilly er mere klarhed over opskalering af produktionskapaciteterne. Om tilføjelsen af kapacitet er nok til at drive en opjustering hos Novo så tidligt på året, er jeg mere usikker på.

Novo Nordisk har i den seneste periode investeret kraftigt i nye produktionsfaciliteter.

Hele 45 milliarder kroner blev der afsat på den post til brug i år i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet i januar.

Det er næsten en firedobling af investeringerne i 2022 og knap det dobbelte af, hvad der blev brugt i 2023.

Pengene går blandt andet til at udvide fabrikkerne i Hillerød og Kalundborg.

