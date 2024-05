Novo Nordisk stod for en femtedel af jobvæksten i 2023

Størstedelen af jobvæksten i Danmark i 2023 skete i storbykommuner eller i kommuner, hvor Novo Nordisk har aktiviteter.

Det viser en ny analyse, som Dansk Erhverv har lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.

Her fremgår det, at 81 procent af fremgangen i beskæftigelsen i 2023 er centreret i ti kommuner, hvoraf Novo Nordisk er til stede i flere af dem.

Den danske medicinalgigant stod alene for omkring 20 procent af jobvæksten, skriver Dansk Erhverv i analysen.

- Det er ret specielt det, vi ser i øjeblikket, hvor ganske få områder og virksomheder driver hovedparten af jobvæksten, siger Tore Stramer, som er cheføkonomi i Dansk Erhverv.

Han forklarer, at det er et udtryk for, at det generelle tempo i dansk økonomi er faldet, samtidig med at enkelte virksomheder har haft fart på væksten.

- Det betyder, at det ikke er alle danskere, som oplever på egen krop, at beskæftigelsen stiger. Vi kan ikke tale om et bredt jobopsving, på trods af at beskæftigelsen har overrasket meget stort over det seneste år, siger Tore Stramer.

Ifølge analysen fra Dansk Erhverv er beskæftigelsen i Gladsaxe Kommune, hvor Novo Nordisk har sit hovedkontor, steget med 3900 personer i 2023. Det svarer til en fremgang på 8,2 procent.

I Kalundborg Kommune, hvor Novo Nordisk har en række produktionsfaciliteter, er beskæftigelsen steget med 1000 personer, hvilket svarer til en vækst på fem procent.

Beskæftigelsen steg samlet set med 31.000 personer i 2023.

Det kom som en overraskelse, da Det Økonomiske Råd ellers havde spået et fald i beskæftigelsen på 61.000 personer.

Tore Stramer forventer, at jobopsvinget vil sprede sig på tværs af landet, men at det ikke vil være "brølende".

- Vi har heldigvis en forventning om, at privatforbruget og aktiviteten på vores eksportmarkeder begynder at tiltage hen mod årsskiftet ind i 2025. Det vil forhåbentlig betyde, at jobvæksten, vi ser omkring de store byer, vil begynde at sprede sig ud i landet.

/ritzau/