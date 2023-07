Novo Nordisk vil begynde at sælge Wegovy i Tyskland

Danske Novo Nordisk vil i løbet af denne måned begynde at sælge det populære vægttabsmiddel Wegovy i Tyskland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen har ifølge Reuters sagt, at midlet vil blive lanceret i Tyskland i slutningen af juli.

Tyskland bliver dermed det tredje land i Europa, hvor vægttabsmidlet bliver tilgængeligt.

Foruden Danmark, hvor midlet kom på markedet i december sidste år, kan Wegovy også købes i Norge og USA.

Lars Fruergaard Jørgensen har tidligere sagt, at udrulningen til andre markeder vil gå langsommere end først planlagt.

Det skyldes, at det danske medicinalselskab har svært ved at følge med den enorme efterspørgsel.

- På kort sigt er vi udfordret, fordi vi ikke fuldt ud kan opfylde efterspørgslen. Men alle kan være sikre på, at vi er stærkt engagerede i at sikre, at patienter over tid får den medicin, de forventer, har han sagt ifølge Reuters.

Senest har Novo Nordisk annonceret en investering på 15,9 milliarder kroner i en udvidelse af en fabrik i Hillerød. Det skal bidrage til at opskalere produktionen.

/ritzau/