Novo Nordisk vil investere 15,9 milliarder kroner i dansk fabrik

Det danske medicinalselskab Novo Nordisk vil investere 15,9 milliarder kroner i selskabets fabrik i Hillerød.

Det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse mandag morgen.

Investeringen skal bidrage til, at Novo Nordisk kan imødekomme fremtidens efterspørgsel ved at udvide produktionskapaciteten på fabrikken. Det skriver selskabet i meddelelsen.

Det nye fabriksanlæg i Hillerød vil ifølge Novo få et areal på omkring 65.000 kvadratmeter.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fabrikken skal producere ingredienser til Novo Nordisks lægemidler. Det forventes, at produktionen vil begynde i 2029 og skabe i omegnen af 340 job.

Det er ikke første gang den danske medicinalgigant udvider sin produktion i Danmark.

I november sidste år investerede Novo Nordisk 5,4 milliarder kroner i en udvidelse af selskabets faciliteter i Bagsværd.

Året inden annoncerede Novo, at det vil bruge 17 milliarder kroner på tre nye fabrikker samt en udvidelse af eksisterende anlæg i Kalundborg.

Det skriver mediet MedWatch.

Novo Nordisk har oplevet en stigende efterspørgsel på selskabets slanke- og diabetesmidler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det har fået selskabet til at opjustere sine forventninger til året markant. Nu forventer Novo Nordisk, at salget vil vokse mellem 18 og 24 procent i 2023 sammenlignet med året før.

I første kvartal i år tjente medicinalgiganten 19,8 milliarder kroner. Det fremgik af kvartalsregnskabet, som blev offentliggjort i maj.

I forbindelse med regnskabet meldte Novo Nordisk også ud, at det ville reducere adgangen til startdoser af vægttabsmidlet Wegovy i USA. Det skyldtes, at efterspørgslen var stor.

- Vi ser grundlæggende en lineær vækst fortsætte. Og jeg tror ikke, at det kommer som en overraskelse, at vi ikke kan dække en efterspørgsel, der bare fortsætter med at vokse, sagde Novo-topchef Lars Fruergaard Jørgensen i den forbindelse ifølge MarketWire.

/ritzau/