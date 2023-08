Novo Nordisks bestseller kan komme under prisforhandling

Novo Nordisks diabetesmiddel Ozempic kan blive et lægemiddel, der skal prisforhandles om i USA inden for de næste par år.

Det vurderer senioranalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.

- Ozempic har i 2027 været på markedet i ni år, og der vil man muligvis kigge ind i det.

Tirsdag kom det frem, at Novo Nordisk er et af de selskaber, hvis lægemidler er udvalgt til prisforhandlinger.

Det er diabetesmidlerne Fiasp og Novolog, som den offentlige amerikanske sygesikring Medicare vil kigge nærmere på.

Den amerikanske regering har givet Medicare bemyndigelse til at forhandle priserne på en række lægemidler. Det skal efter planen ende med at give lavere medicinpriser for ældre og udsatte amerikanere.

De hurtigtvirkende midler udgør dog ikke en særlig stor del af Novo Nordisks samlede amerikanske marked ifølge senioranalytikeren.

- Af den samlede kage for Novo Nordisk udgør den hurtigvirkende insulin ikke så meget, som det tidligere har gjort, siger han.

- Forretningen med blandt andet Ozempic inden for diabetesbehandling udgør en større del (af den amerikanske forretning, red.).

De udvalgte lægemidler skal have været på markedet i ni år, før de kan prisforhandles.

Søren Løntoft Hansen påpeger, at det ikke er tilfældigt, hvilke lægemidler der bliver udvalgt. Det er lægemidler, der udgør en "betydelig del af forbruget i USA".

De genforhandlede priser træder i kraft den 1. januar 2026 og vil blive offentliggjort den 1. september 2024 af de amerikanske myndigheder.

