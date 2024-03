Novo overtager tysk medicinalvirksomhed i milliardhandel

Novo Nordisk har været på opkøb syd for grænsen og har overtaget den tyske medicinalvirksomhed Cardior.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Novo, at salgsprisen vil være op mod 1,025 milliarder euro, svarende til 7,6 milliarder kroner.

Det er dog afhængigt af, om en række kommercielle og udviklingsmæssige mål bliver nået.

Cardior har specialiseret sig inden for behandlinger af hjerte-kar-sygdomme, hvor man benytter såkaldte RNA-molekyler til at forebygge, reparere og kurere hjertesygdomme.

Målet med opkøbet er da også at styrke Novos pipeline af hjertekar-behandlinger.

Cardior er langt fremme i udviklingen af en lægemiddelkandidat kaldet CDR132L, der lige nu er i godkendelsesfase 2.

- Vi har været meget imponerede af det videnskabelige arbejde, som Cardior-teamet har lavet.

- Specielt med CDR132L, som har en særlig virkemåde og har potentiale til at blive en ledende behandlingsform, som er designet til at stoppe eller delvist vende sygdomsudviklingen for mennesker med hjertefejl, siger Martin Holst Lange, der er udviklingsdirektør hos Novo Nordisk.

/ritzau/